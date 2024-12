OM : «On rêve tous d’être champions», le PSG est prévenu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le match nul du PSG sur la pelouse de l’AJ Auxerre vendredi soir (0-0), l’OM a l’opportunité de revenir à cinq points du club de la capitale en cas de victoire dimanche sur la pelouse de l’ASSE. Si l’objectif est de retrouver la Ligue des champions, les rêves de titre sont encore là à Marseille, comme l’a confié Amir Murillo.

Après avoir été tenu en échec par le FC Nantes le week-end dernier (1-1), le PSG a concédé un deuxième match nul consécutif en Ligue 1 vendredi soir à Auxerre (0-0). Les Parisiens laissent donc l’opportunité à l’OM, ainsi qu’à l’AS Monaco, de revenir à cinq petits points au classement.

L'OM y croit encore

Malgré sa large défaite le 27 octobre dernier contre le PSG (0-3), les rêves de titre sont encore là à l’OM. L’objectif affiché est de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, mais comme l’a confié Amir Murillo à La Provence, être champion est également dans toutes les têtes.

« On rêve tous d’être champions, de remporter le titre »

« Si on parle de rêves… Je crois qu’on rêve tous d’être champions, de remporter le titre. Mais, au final, on a des objectifs importants, celui de ramener de l’OM en Europe, là où il devrait être, les plus grands tournois, la Ligue des champions. Sinon, oui, je crois que toutes les équipes qui sont engagées dans un championnat rêvent d’être championnes », a déclaré Amir Murillo.