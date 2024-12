PSG : «Il a fait le job», Neymar reçoit un message surprise !

Thomas Bourseau

Neymar n’a pas répondu à la plus grande attente dans la foulée de son arrivée : un sacre en Ligue des champions, trophée qu’il avait remporté deux années auparavant au FC Barcelone. Au PSG, malgré ses blessures en nombre, le Brésilien a affiché un bilan statistiques plus que flatteur. Dans l’esprit de Jérôme Rothen, il a fait le job.

En six saisons, Neymar a fait lever les foules dans les travées du Parc des princes. De par ses gestes techniques, ses coups francs, ses buts et ses inspirations la plupart du temps surprenantes, le Brésilien a fait vivre des émotions tant positives que négatives aux supporters du PSG. Car en effet, l’ex-numéro 10 du Paris Saint-Germain n’a pas été épargné par les blessures au fil des années qu’elles soient musculaires ou dues à un contact.

«200 matches, c’est incroyable, plus de 100 buts, il y a 70 ou 80 passes décisives, il a fait le job»

De quoi faire perdre patience à pas mal de supporters parisiens. Mais aux yeux de Jérôme Rothen, passé au PSG entre 2004 et 2010, Neymar a plus que rempli le contrat. « Il a passé six ans au PSG, il a fait quasiment 200 matches, c’est incroyable, plus de 100 buts, il y a 70 ou 80 passes décisives, il a fait le job. C’est pour ça que je le rejoins, il n’a peut-être pas compris la fin, car c’était plus un ras-le-bol qu’autre chose. Je te parle de la fin avec les supporters au Parc des Princes, pas chez lui parce que pour moi ce sont des debilos. Quand tu viens au pied de ta maison, t’as rien demandé, l’insulter ou le menacer, où on va ? On parle de football ».

«Il y a aussi un pas à faire, et là il est responsable»

Pendant son émission Rothen s’enflamme diffusée sur les ondes de RMC lundi soir, Jérôme Rothen a cependant regretté un point important lors de l’ultime saison de Neymar au Paris Saint-Germain.

« Que tu sois pas content de l’investissement du joueur, qu’il soit toujours blessé, l’hygiène de vie, ceci ou cela, que tu en aies marre que l’image du PSG soit salie par des stars qui ne s’identifient pas au club, pas de soucis. Mais dans l’enceinte du club. Neymar est aussi responsable, on l’a vu la dernière année, dès que le match était fini, Neymar et Messi rentraient direct aux vestiaires, ils n’allaient même pas saluer les supporters. Donc il y a aussi un pas à faire, et là il est responsable. Je regrette qu’il ait donné cette image de la dernière année, car les cinq autres années, à chaque fois qu’il était sur le terrain, il te fait lever de ton siège ».