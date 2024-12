Neymar dévoile un énorme regret avec le PSG

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Neymar en 2017, le PSG avait comme ambition de franchir un cap et d’enfin mettre la main sur la Ligue des champions. Lors de la saison 2019-2020, le club de la capitale s’est rapproché de cet objectif avec une finale contre le Bayern Munich. Les Parisiens sont passés tout près de remporter la prestigieuse coupe et cela reste l’un des grands regrets du Brésilien.

Cette saison, le PSG rencontre bien des difficultés en Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique est 25ème du classement et donc non qualifiée pour le moment pour la phase à élimination directe. Cela serait une véritable désillusion pour le club de la capitale qui, il y a quelques années, pouvait se vanter d’avoir disputé une finale de C1.

« C’étaient vraiment des moments incroyables »

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, Neymar est revenu sur son expérience au PSG. Le Brésilien dresse un bilan mitigé de son aventure parisienne, mais il n’oublie pas certains moments inoubliables, comme la finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (défaite 1-0). « Mon expérience au PSG a été bonne et mauvaise en même temps… Bonne, car niveau football, je pense que j’étais au sommet de ma carrière. Et mauvaise, car j’ai longtemps et souvent été blessé… Je n’ai pas fini une saison. Donc il y avait de la tristesse. Je n’oublierai pas les très bons moments que j’ai pu avoir ici, notamment la finale de la Ligue des champions. C’étaient vraiment des moments incroyables. On aurait pu gagner, mais une finale se joue sur des détails… Jouer en Ligue 1 a vraiment été une bonne expérience, les fans ont été géniaux avec moi. J’ai écrit mon histoire en Ligue 1, c’était bien pour ma carrière. Je suis fier et content d’avoir participé à cela. Maintenant, c’est fini et je dois être focalisé sur l’Arabie saoudite et mon club d’Al-Hilal. »

« Cela fait partie du football »

Le PSG s’est donc incliné contre le Bayern Munich en finale et cela reste l’un des plus grands regrets de Neymar au PSG, même si ce dernier avait déjà permis au club de la capitale d’atteindre une finale de Ligue des champions pour la première fois de son histoire. « Il ne faut pas oublier qu’on a amené le club à sa première finale de Ligue des champions. Malheureusement, nous n’avons pas gagné. Mais cela fait partie du football et du sport en général. On ne peut pas toujours gagner. Le PSG avait l’objectif d’arriver en finale et nous l’avons réalisé. D’ailleurs, le club a toujours cet objectif et ils s’investissent à fond dans cette quête. C’est vrai que j’ai déjà gagné avec le FC Barcelone. Quand j’y repense, les victoires avec le Barça restent des moments incroyables. J’aurais voulu gagner avec le PSG car gagner une Ligue des champions, c’est comme gagner une Coupe du monde avec ton pays. »