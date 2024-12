«Il y a un accord», il s’annonce à l’OM en 2025 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Vasco de Gama, Dimitri Payet a profité de ses vacances pour se rendre au Marseille. Le milieu offensif s'est rendu au Vélodrome pour assister à la rencontre face au LOSC samedi. En marge de cette rencontre, il en a profité pour annoncer son retour prochain à l'OM.

Dimitri Payet reste profondément attaché à l’OM, malgré son départ forcé en 2023. Le milieu offensif enchaîne régulièrement les allers-retours pour participer à des opérations caritatives, mais aussi pour aller supporter son équipe de cœur au Vélodrome. Ce samedi, il était présent au stade pour assister au match face au LOSC, un autre de ses anciens clubs. Avant le coup d’envoi, Payet s’est présenté au micro de beIN SPORTS pour évoquer sa situation personnelle et revenir sur son départ au Brésil.

Luis Henrique, faux brésilien ? De Zerbi lui a donné sa chance. Découvrez comment un repositionnement peut changer la donne 🔄

➡️ https://t.co/TgctTiiepq pic.twitter.com/624u4D83QD — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

« L’OM a une place spéciale dans mon cœur »

« Au Brésil, les fans sont passionnés. Et la pression est constante. Je voulais me lancer un défi avec de la pression, ce challenge. Mais Marseille restera particulier, j’ai été adopté, et ça je serai éternellement reconnaissant. L’OM a une place spéciale dans mon cœur (...) Qui aurait dit que De Zerbi allait venir sans Coupe d’Europe ? Tout est réuni pour réaliser une grande saison. Le calendrier s’est corsé et on a vu le vrai OM contre Lens et Monaco. L’OM est à sa place et j’espère que l’on pourra titiller le PSG » a déclaré le joueur de Vasco de Gama.

Payet a un accord avec Longoria

Cette attachement va déboucher sur un projet de reconversion à l’OM. Avant de quitter Marseille, Payet avait négocié une place dans l’organigramme phocéen pour son après-carrière. « Mon rôle ? Ça sera au président de décider. J’en ai envie, j’ai un accord. Quelque chose a été signé, il y aura un retour, mais je prendrai la place que l’on me donnera. L’objectif sera d’aider l’OM » a confié le joueur.