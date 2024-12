L’OM reçoit une demande spéciale, la surprise est totale !

Thomas Bourseau

L’OM n’a pas effectué de stage de préparation pendant le mercato estival, mais s’est bien rattrapé depuis. Après Mallemort, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi a décidé de mettre le cap sur le Danemark dans le cadre d’un nouveau stage de cohésion à la demande de Leonardo Balerdi qui a surpris son monde à Marseille.

L’Olympique de Marseille a effectué un stage de cohésion à Mallemort lors de la dernière semaine du mois de novembre. Une initiative qui a plu à Pierre-Emile Hojbjerg par exemple qui avait apprécié ce rassemblement de l’équipe marseillaise puisqu’elle n’avait pas pu faire de préparation estivale en raison des mouvements constants pendant le marché des transferts du côté de l’OM.

Après Mallemort, un stage à Copenhague pour l’OM

Le stage à Mallemort avait permis au vestiaire phocéen de tisser de réels lien d’après Hojbjerg. « C'est vrai que quand tu prends le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner tous ensemble tous les jours tu commences à parler, tu parles de choses plus profondes. C'est plus intense sur le côté humain. Moi aussi ça m'a fait du bien ». Foot Mercato a assuré dimanche que Leonardo Balerdi aurait demandé à ses supérieurs hiérarchiques d’accepter qu’un nouveau stage de cohésion soit effectué après le nul concédé face au LOSC, mais cette fois-ci à Copenhague au Danemark. La Provence dévoile dans ses colonnes du jour ce lundi que cette requête aurait surpris la direction de l’Olympique de Marseille.

«C'est une équipe qui a été façonnée sur le tas et on sent une certaine alchimie qui s'en dégage ces derniers temps»

Pour La Provence, un haut dirigeant de l’OM n’a pas dissimulé la surprise des décideurs marseillais suite à la requête de Leonardo Balerdi. « C'est une équipe qui a été façonnée sur le tas et on sent une certaine alchimie qui s'en dégage ces derniers temps. Ce petit séjour devrait nouer des liens encore plus solides ». Reste à savoir si le groupe phocéen disposera de liens encore plus étroits à son retour et pour le 32ème de finale de Coupe de France dimanche face à l'ASSE.