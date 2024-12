L'OM a recruté un faux brésilien ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Relancé par Jean-Louis Gasset, et désormais titulaire indiscutable sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique s'est relancé après des premiers pas très compliqués à l'OM. L'ailier reconverti en piston ne possède toutefois pas les qualités habituels des joueurs offensifs brésiliens comme le souligne Walid Acherchour.

Recruté en 2020 pour 8M€, Luis Henrique a connu des débuts plus que compliqués à l'OM puisque son transfert a fait l'objet d'un quiproquo puisqu'André Villas-Boas pensait voir arriver un avant-centre. Par conséquent, le jeune brésilien est reparti en prêt à Botafogo et son avenir à l'OM semblait complétement bouché. Et pourtant, après avoir été relancé par Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi en fait un titulaire indiscutable depuis le début de saison. Après le nul contre le LOSC (1-1), Walid Acherchour a d'ailleurs évoqué la situation de Luis Henrique qui ne présente pas les qualités habituels des joueurs brésiliens. Ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être l'une des bonnes surprises de cette première partie de saison à l'OM.

« C'est un joueur qui ne fait pas brésilien techniquement. Il ne fait pas de grigris, mais la technique sur les contrôles, les passes... il met de la vitesse dans ce qu'il fait, il joue en mouvement, il se connecte aux autres. Je trouve qu'il a une progression là-dessus, à chaque fois, il fait avancer le jeu de l'OM », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'évoquer la prestation de Mason Greenwood.

« Ce soir (samedi, NDLR), je trouve que dans l'état d'esprit, le nombre de ballons qu'il a récupérés, il a mis le bleu de chauffe. Il avait un rôle pas simple à jouer sur ce match. Parfois, il y a des choses à améliorer techniquement, mais ce n'est pas sur ce match-là que je vais le critiquer », ajoute Walid Acherchour.