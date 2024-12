OM : Un renfort arrive, Riolo prédit déjà une catastrophe ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille avance sans Faris Moumbagna depuis le début de la saison en raison de sa blessure au genou droit. Roberto De Zerbi planifie déjà son retour à la compétition pour début 2025. Cependant, Daniel Riolo estime que beaucoup de personnes ont carrément oublié son existence.

Faris Moumbagna a été victime d’un douloureux faux départ. Dès la première journée de Ligue 1 face au Stade Brestois le 17 août dernier, l’attaquant camerounais de 24 ans contractait une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. La fête était donc gâchée pour Roberto De Zerbi qui annonçait la couleur en conférence de presse après la victoire en Bretagne, reconnaissant que sa sortie n’augurait rien de bon.

«Faris, j'espère qu'en février, mars ou avril on pourra le récupérer»

Le temps a fait son œuvre et Faris Moumbagna pourrait retrouver le chemin des terrains lors du premier trimestre de l’année prochaine selon Roberto De Zerbi. « Faris, j'espère qu'en février, mars ou avril on pourra le récupérer. Si vous regardez les matchs européens, beaucoup d'équipes jouent avec un avant-centre physique. Ce profil aide les équipes à jouer plus haut, c'est important dans le football actuel ».

«Tout le monde l’a oublié le pauvre»

C’est en effet le message que l’entraîneur de l’OM a communiqué en conférence de presse. Toutefois, l’Olympique de Marseille tourne plutôt bien depuis le début de la saison. Au point où l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo ne pensait plus à Faris Moumbagna comme pas mal de monde si l’on se fie à son jugement partagé dans l’After Foot lundi soir. « Qui ça ? Ah oui mer** j’ai oublié. Tout le monde l’a oublié le pauvre ». Reste à savoir si Moumbagna fera mentir Riolo à son retour.