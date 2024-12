Mercato : Les deux prochains transferts du PSG sont connus ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et le PSG devrait s'activer. Bien que peu de renforts soient attendus, le club parisien espère être en mesure de se séparer de deux indésirables, à savoir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Mais les Parisiens vont-ils réussir à boucler ces deux départs ?

Après une première partie de saison marquée par un manque de réalisme offensif, le PSG tentera d'inverser la tendance en 2025, ce qui pourrait passer par le recrutement d'un attaquant durant le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Néanmoins, avant de penser à se renforcer, la priorité du club de la capitale sera toutefois de se séparer de ses indésirables. Ils sont notamment deux : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar.

Kolo Muani n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique

Concernant l'attaquant français, son sort semble scellé. Ecarté du groupe pour affronter l'OL dimanche, Randal Kolo Muani n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, qui s'est même agacé à son sujet en conférence de presse en marge du choc contre l'AS Monaco : « Oui, je pourrais l’expliquer, mais je ne le ferai pas, parce que mes décisions disent tout de manière très claire. Et je vous dis toujours que les situations sont réversibles. Cela veut dire qu'un joueur, même s'il se trompe, il peut inverser sa situation. Toutes les situations sont réversibles. Toutes. Mais expliquer les raisons de mes décisions, non, je ne l'ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique, je suis plus habitué à cela. » Comme révélé par le10sport.com, Manchester United est récemment venu aux renseignements pour obtenir le prêt de Kolo Muani.

Skriniar, des touches en Italie ?

L'autre joueur poussé au départ est donc Milan Skriniar. L'international slovaque ne possède pas le profil idéal aux yeux de Luis Enrique qui l'a très peu utilisé depuis le début de saison et a lui aussi été écarté du groupe qui affrontait l'OL dimanche. Selon nos informations, Naples est venu aux renseignements récemment. Il faut dire que Milan Skriniar garde une belle cote en Serie A puisque la Juventus serait également dans le coup. Mais ce n'est pas tout puisque Galatasaray pourrait aussi tenter sa chance. Mais le salaire de l'ancien roc de l'Inter posera forcément problème.

