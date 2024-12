Kolo Muani - PSG : Un nouveau message arrive de l’étranger !

Axel Cornic

Peu utilisé par Luis Enrique, Randal Kolo Muani a vu sa situation se compliquer encore plus récemment, puisqu’il a été exclu du groupe pour le choc face à l’OL, lors de la dernière journée de Ligue 1. Un départ du Paris Saint-Germain semble donc être devenu inévitable, avec l’attaquant français qui aurait plusieurs pistes à l’étranger.

Héros malheureux de la dernière finale de Coupe du monde, Randal Kolo Muani n’y arrive pas au PSG. Même la blessure de Gonçalo Ramos n’a pas relancé sa carrière et l’attaquant ne semble clairement pas rentrer dans les plans de Luis Enrique.

Transfert au PSG en vue ? 👀 Info exclusive sur l'avenir incertain de Kolo Muani et Skriniar, le marché s'agite ! https://t.co/hde0FiPJrk — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 17, 2024

Kolo Muani vers la Juventus ?

Le mercato hivernal pourrait être une occasion pour lui de se relancer, avec L’Equipe qui a parlé de plusieurs pistes à l’étranger comme avec Manchester United ou encore le RB Leipzig. Mais Randal Kolo Muani est notamment annoncé en Italie, où il pourrait bien devenir la doublure d’un certain Dusan Vlahovic à la Juventus.

D’abord Vlahovic !

Interrogé sur les possibles arrivés en attaque lors du mercato de janvier, le directeur sportif de la Juventus a surtout expliqué que la priorité était la prolongation de Vlahovic. « Les relations avec le garçon et l'agent sont excellentes, nous avons décidé de nous rencontrer après le mercato car il lui reste encore un an de contrat et nous ferons avancer les choses de la meilleure façon possible » a déclaré Cristiano Giuntoli, d’après Sky Sport Italia.