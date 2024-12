Clash : Mbappé contre Griezmann, «on a eu la confirmation !»

Axel Cornic

Cette fin d’année apporte des nouvelles polémiques concernant Kylian Mbappé, qui devrait sans aucun doute très vite oublier le cru 2024. C’est notamment le cas avec les votes de France Football pour le meilleur joueur français de l’année, qui ont vu la star du Real Madrid être clairement déclassée par ses pairs.

Qui est le meilleur joueur français de l’année 2024 ? Sans surprises, c’est Kylian Mbappé qui a reçu ce trophée. Mais ce n’est pas vraiment un choix qui fait l’unanimité, puisque l’ancien du PSG désormais au Real Madrid ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa carrière. C’est le cas sur le terrain avec des prestations décevantes sou les couleurs de son nouveau club, mais également en dehors avec d’innombrables polémiques qui font parler chaque semaine.

« Benzema et Griezmann ne l’ont pas mis dans les trois »

Pour Jérôme Rothen, certains votes montrent clairement un certain désamour envers Mbappé, notamment avec les votes de ses compatriotes Karim Benzema et d’Antoine Griezmann. « Il fallait que tout le monde vote Kylian Mbappé, parce que c’est Kylian Mbappé ! Benzema et Griezmann ne l’ont pas mis dans les trois, même s’il y a des relations particulières et on le sait » a expliqué Jérôme Rothen, sur RMC Sport. A noter que le Ballon d’Or 2022 a notamment voté pour Eduardo Camavinga, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.

« A travers ce vote-là, on a la confirmation que l’entente n’était pas parfaite avec Kyian Mbappé »

L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco pointe surtout du doigt le choix de Griezmann, qui a mis Alexandre Lacazette en 1er, Kylian Mbappé en 2e et l’attaquant brestois Romain Del Castillo en troisième position. « Griezmann prend sa retraite internationale et on a, à travers ce vote-là, la confirmation que l’entente n’était pas parfaite avec Kyian Mbappé. On l’a dit et redit, mais ça le confirme » a fait remarquer Jérôme Rothen, dans son émission quotidienne Rothen s’enflamme.