Kolo Muani - PSG : Le choix radical de Luis Enrique est validé !

Déjà très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani n’a carrément pas été convoqué pour le choc de la dernière journée de Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (3-1). Un choix qui n’a pas manqué de faire parler ces derniers jours, mais que Jérôme Rothen comprend totalement.

Les choses pourraient bouger dans les prochaines semaines du côté de Paris. Plusieurs indésirables devraient en effet se trouver un nouveau club et c’est le cas de Randal Kolo Muani, dont l’avenir au PSG semble clairement compliqué. Et le récent choix de Luis Enrique de ne pas le convoquer pour la rencontre face à l’OL ne va en rien arranger sa situation, puisqu'un départ semble être devenu inévitable s’il souhaite jouer plus lors de la deuxième partie de saison.

Quel club pour Kolo Muani ?

D’après les informations de L’Equipe, l’international français aurait plusieurs options pour quitter le PSG lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Ce n’est pas seulement le cas à l’étranger avec Manchester United ou le RB Leipzig, puisque Kolo Muani aurait également une chance de rester en Ligue 1 ! L’AS Monaco pourrait en effet miser sur lui pour pallier la longue absence de Folarin Balogun, absent pour au moins quatre mois.

« C’est une prise de risque de prendre un joueur dans l’état de Kolo Muani »

Pour Jérôme Rothen, les Monégasques n’ont toutefois aucun intérêt à miser sur Randal Kolo Muani. « L’effectif de Monaco est aujourd’hui de grande qualité » a expliqué l’ancien de l’AS Monaco et du PSG, au micro de RMC Sport. « Ils ont dans le secteur offensif des joueurs performants et c’est une prise de risque de prendre un joueur dans l’état de Kolo Muani ».