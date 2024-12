Cristiano Ronaldo : Le mea culpa d'un joueur de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre 2009, le Real Madrid corrigeait l'OM à domicile (3-0) en Ligue des Champions. Double buteur, Cristiano Ronaldo n'avait toutefois pas terminé la rencontre. En effet, le Portugais avait été blessé sur un tacle de Souleymane Diawara, exclu d'ailleurs à cette occasion. Un moment que l'ancien Olympien a eu du mal à vivre, au point de s'excuser pour son geste auprès de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid.

Au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a fait faire des cauchemars à plus d'un adversaire. Souleymane Diawara peut d'ailleurs en témoigner. Le Sénégalais s'était retrouvé face au quintuple Ballon d'Or en Ligue des Champions avec l'OM face au Real Madrid. Ça s'était alors mal passé pour l'ancien Olympien qui s'était fait exclure suite à un tacle très musclé sur Cristiano Ronaldo, qui avait alors été blessé pour plusieurs semaines.

« Sa cheville, le ballon, la pelouse, j'arrache tout »

Pour Free Foot, Souleymane Diawara est revenu sur son duel avec Cristiano Ronaldo et le moment où il l'a blessé. L'ancien joueur de l'OM a alors raconté : « L'action sur Cristiano Ronaldo où malheureusement aussi, je le blesse, ce n'est même pas calculé tout ça. Certes, on s'est un peu chauffé sur le terrain, chose qui est normale. Tu sais, chaque match, tu te chauffes avec ton attaquant ou ton adversaire. Mais tu n'es pas : "Ah non lui, il faut que je le soulève pour être considéré comme un bonhomme". Non pas du tout, loin de là. Quand tu es sur le terrain, tu n'as même pas le temps de calculer. Là c'est le fait de jeu, l'action, il nous prend de vitesse et moi j'arrive, je suis sûr à 200% de toucher le ballon même. Quand on regarde le ralenti, on voit que je touche le ballon, mais c'est vrai que j'arrive très fort et j'arrache tout. Sa cheville, le ballon, la pelouse, j'arrache tout. C'est vrai que c'est quand même Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps ».

« On avait envoyé un mail pour s'excuser »

Ayant blessé Cristiano Ronaldo pour plusieurs semaines, Souleymane Diawara a vivement regretté les conséquences de son geste. Il est alors allé jusqu'à présenter ses excuses. « C'est un monstre quand tu joues contre un mec comme ça. Je l'ai vu aller-retour, on a souffert. Pourtant, à l'époque, je courais vite, je sautais haut, en plus je suis plus grand que lui. Je n'ai pas pris un ballon de la tête. Il allait 2 fois plus vite que moi et techniquement, c'est abusé. C'est un monstre, même physiquement, c'est un tronc. Au bout de 15 minutes de jeu, je regardais le tableau, je pensais que ça faisait 40 minutes. Je n'avais jamais joué contre un joueur aussi fort que lui. J'étais dégouté parce qu'il a été blessé. On avait envoyé un mail pour s'excuser parce que ce n'était pas l'intention. Quand tu blesse quelqu'un, attention, tu n'es pas bien aussi quand tu rentres chez toi. Tu es là, tu cogites », a précisé l'ex-Marseillais.