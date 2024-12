Rugby : Antoine Dupont quitte encore la France !

Axel Cornic

Après un été bien rempli, Antoine Dupont a bénéficié de vacances bien méritées, qui n’ont d’ailleurs pas manqués de faire parler. Et ça recommence, puisqu’après la démonstration du Stade Toulousain lors des deux premières journées de Champions Cup, la star française a une nouvelle fois pris son envol pour l'étranger.

Il vient, règle tout le monde et s’en va. En début de saison, on se demandait sans cesse quand Antoine Dupont allait faire son retour à XV. L’une des idoles des Jeux Olympiques de Paris 2024 s’est en effet faite attendre, ne revenant que courant octobre en Top 14. Le temps d’éclabousser tout le monde de son talent, que ce soit en club avec le Stade Toulousain ou avec le XV de France, avant de repartir.

Dupont gagne...

Car Antoine Dupont est à nouveau en vacances ! Après la deuxième journée de Champions Cup et autant de victoires pour le Stade Toulousain, il est reparti en vacances et ne devrait donc pas être présent pour la rencontre de la 12e journée de Top 14 face au LOU. Suite à la victoire sur Exeter, il avait d’ailleurs confié souffrir d’une légère blessure à la main. « J’ai une entorse du pouce, rien de méchant mais j’essaie de la soigner au plus tôt pour ne pas avoir trop de dégâts. C’est plus chiant que méchant » a déclaré le demi de mêlée, en zone mixte.

Et s’en va en vacances !

Comme cet été, les vacances d’Antoine Dupont pourraient bien faire parler ! Les images sur les réseaux sociaux ont rapidement fait le tour de la planète rugby, avec notamment un concert au Madison Square Garden de J Cole, dont il a partagé les images sur son compte Instagram. Pour rappel, la dernière escapade aux Etats-Unis avait énormément fait parler, avec notamment des rencontres avec la légende argentine Lionel Messi ou encore LeBron James, la star de la NBA.