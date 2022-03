Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a envoyé un énorme signal à Leonardo !

Publié le 25 mars 2022 à 1h15 par La rédaction

Paul Pogba s’est exprimé sur son avenir à l’occasion d’un entretien au Figaro. Décryptage.

A l’occasion d’une interview accordée au Figaro , Paul Pogba s'est prononcé sur ses ambitions pour son futur : « Continuer à gagner, à progresser, et rattraper ces années où je n’ai pas pu gagner de trophées (Ligue Europa et Coupe de la Ligue seulement, avec les Red Devils). Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées. (…) Je suis très content de ce que j’ai fait, mais je ne suis pas rassasié, loin de là. Rejouer en France, devant ma famille et mes amis, peut-être que ça arrivera un jour, pourquoi pas, mais ce n’est pas quelque chose qui me hante. (…) C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club » .

Comme une confirmation…

Que faut-il en penser ? Le fait que Paul Pogba ouvre la porte à un retour en France est loin d’être anodin, alors qu’il s’est longtemps montré fermé à cette éventualité. Cela tend à renforcer l’hypothèse de sa signature au PSG, très clairement dans l’air. Alors que Paris est annoncé comme l’option numéro un pour Paul Pogba, ces déclarations du milieu de terrain tricolore raisonnent comme un début de confirmation…