Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le premier départ de l’été ?

Publié le 25 mars 2022 à 0h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Leandro Paredes pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, pour retrouver la Serie A.

Un vent de changement souffle sur le Paris Saint-Germain et nombreuses en seront les victimes. C’est notamment le cas au milieu de terrain, avec Leandro Paredes. Depuis son arrivée en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, l’Argentin n’a jamais réussi à s’inscrire dans la durée et il semble clairement être l’un des joueurs duquel Leonardo veut se séparer à la fin de la saison. La piste menant à la Juventus a refait surface, mais ce jeudi La Gazzetta dello Sport a annoncé qu’un autre club aurait fait irruption dans ce dossier, avec l’AS Roma. Des contacts auraient d’ailleurs déjà eu lieu entre Leonardo et Tiago Pinto, son homologue romain.

La Roma peut assurer le gros salaire de Paredes