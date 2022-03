Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup de Zidane plombé par... Paul Pogba ?

Publié le 25 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que Zidane serait décidé à emmener Federico Valverde avec lui s’il venait à signer au PSG. Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito , Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , a affirmé que Zidane souhaitait emmener Federico Valverde avec lui au Paris Saint-Germain : « Zidane sera le prochain entraîneur du PSG et il y a un joueur qu'il a révélé et qui a été clé dans sa structure tactique à Madrid et il veut l'emmener à Paris. Il s'agit de Federico Valverde (...) Dans les rencontres qu'il tient avec le PSG depuis janvier pour planifier la prochaine saison, Zinedine Zidane a mis sur la table le nom d'un joueur qui lui a été indispensable lors de sa dernière étape au Real Madrid : Federico Valverde » . Que faut-il en penser ? Zizou pourrait-il emmener le milieu merengue avec lui s’il signait effectivement au PSG ?

Le gros dossier, c’est Pogba

Que le coach tricolore apprécie beaucoup le profil de Valverde, cela semble tout à fait clair. Pour autant, le Paris Saint-Germain apparaît aujourd’hui proche d’obtenir la signature de Paul Pogba libre, donc à coût zéro en transfert. Dans ces conditions, et lorsque l’on sait que le coach français apprécie le milieu mancunien au plus haut point, la piste Pogba se dégage nettement. L’hypothèse d’une offensive parisienne sur Valverde apparaît donc très improbable en l’état.