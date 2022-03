Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Sergio Ramos a fixé une date pour sa grande décision !

Publié le 24 mars 2022 à 23h15 par P.L.

En quête de renfort en défense, le PSG songerait à Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. D'ailleurs, l'international allemand aurait fixé une date pour prendre une décision pour son avenir.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une affaire en recrutant Sergio Ramos, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Cependant, l’arrivée du défenseur central espagnol s’apparente plus à un échec, ce dernier étant régulièrement sujet aux blessures et n’ayant disputé que cinq matchs sous les couleurs parisiennes. De ce fait, le PSG serait de nouveau à la recherche de renforts dans le secteur défensif. Et comme lors du dernier mercato estival, le club de la capitale pourrait se tourner vers le marché des agents libres, puisqu’il s’intéresserait à Antonio Rüdiger. D’ailleurs, l’international allemand aurait fixé une date pour trancher pour son avenir.

Rüdiger va trancher après la double confrontation contre le Real Madrid