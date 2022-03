Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict est déjà tombé pour Eden Hazard !

Publié le 24 mars 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Très peu satisfaisant depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait être poussé vers la sortie cet été. Toutefois, le Belge ne compterait pas faire ses valises à la fin de son contrat le 30 juin 2024 et aucun club n'aurait formulé d'offre pour le recruter à cause de son salaire XXL. Eden Hazard semble donc être destiné à rester à la Maison-Blanche encore un bout de temps.

Pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus un an plus tôt, le Real Madrid a recruté Eden Hazard lors de l’été 2019. Acheté par le club madrilène pour un montant de 115M€, le Belge a vu d’énormes attentes être placées sur lui. Cependant, le joueur de 31 ans est très rapidement devenu indésirable chez les Merengue . Régulièrement sujet aux blessures, Eden Hazard a souvent été absent pour le Real Madrid. Et lorsqu’il est sur le terrain, ses performances sont très loin de ce qu’il montrait à Chelsea. De ce fait, Florentino Pérez souhaiterait vendre l’international belge cet été. Néanmoins, Eden Hazard devrait lui rendre la tâche plus difficile que prévue.

Hazard veut rester au Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat

Selon les informations de MARCA , Eden Hazard compterait rester au Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat, qui expire en juin 2024. De plus, le Belge ferait des efforts pour améliorer sa situation. Le joueur de 31 ans serait beaucoup plus rigoureux dans son travail au point de faire quelques heures supplémentaires chez lui, chose qui ne lui était jamais arrivé au cours de sa carrière. Outre cela, le joueur serait heureux à Madrid, au même titre que sa famille. Devenu père d’un quatrième garçon en 2019, Eden Hazard placerait le bien-être de son ménage au centre de ses priorités. Pour le moment, l’ailier gauche pencherait donc plus pour rester au Real Madrid cet été. D’ailleurs, dans le vestiaire, l’ancien du LOSC ferait l’unanimité. Au sein de ses coéquipiers, il n’y aurait que des échos positifs à son égard. Mais en plus de cela, Florentino Pérez pourrait se heurter à d’autres problèmes pour la vente d’Eden Hazard.

Aucune offre pour Eden Hazard à cause de son salaire XXL