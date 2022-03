Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 24 mars 2022 à 17h00 par P.L.

Arrivé lors de l'été 2019, Eden Hazard n'a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui jusqu'à présent. De ce fait, le Real Madrid souhaiterait s'en séparer cet été. Mais le Belge devrait rendre la tâche difficile au club merengue, puisqu'il voudrait honorer son contrat jusqu'au bout.

Recruté en juillet 2019 pour combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Eden Hazard a vu énormément d’attentes être placées en lui. Cependant, quelques saisons plus tard, l’arrivée du Belge est considérée comme un échec total. Trop souvent sujet aux blessures et pas assez performant sur le terrain, le joueur de 31 ans est rapidement devenu un indésirable au Real Madrid. De ce fait, Florentino Pérez aurait tenté à plusieurs reprises de s’en séparer, en vain. Cet été, le président madrilène devrait de nouveau tenter sa chance pour se débarrasser d’Eden Hazard, mais ce dernier ne devrait pas lui rendre la tâche facile.

Hazard compte rester jusqu’à la fin de son contrat