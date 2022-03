Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a posé les bases de l'opération Dybala !

Publié le 24 mars 2022 à 22h45 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait être l’une des prochaines stars de l’effectif du Paris Saint-Germain.

L’histoire entre Paulo Dybala et la Juventus se terminera le 30 juin prochain et il sera donc l’une des grandes occasions du mercato estival. Plusieurs clubs semblent déjà s’être positionnés et cela serait notamment le cas d’un Paris Saint-Germain qui pourrait perdre Kylian Mbappé, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com que rien n’est encore acté. Il faut dire que Leonardo est un grand fan de l’Argentin, qu’il avait déjà tenté d’attirer au PSG en 2019, lors de son grand retour au club. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le FC Barcelone, Tottenham, Arsenal ou encore l’Inter seraient également sur le coup.

Le PSG a rencontré l’agent de Dybala