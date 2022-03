Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente bien un gros coup avec Dybala !

Publié le 24 mars 2022 à 15h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala va quitter la Juventus à l'issue de la saison. Et alors que plusieurs clubs sont à l'affût, le PSG aurait bien contacté l'entourage de l'Argentin.

« La décision est prise . » Par cette déclaration, Maurizio Arrivabene, l’administrateur délégué de la Juventus, a scellé l'avenir de Paulo Dybala dont le contrat s'achève en juin prochain. L'international argentin ne prolongera pas et partira donc libre. Une situation qui ne passe pas inaperçue sur le marché puisque plusieurs clubs semblent intéressés à l'image du FC Barcelone, de l'Inter Milan, de Tottenham ou encore du PSG. Et visiblement, les Parisiens seraient bien passés à l'action.

Des contacts récents entre Dybala et le PSG ?