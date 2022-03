Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du feuilleton Messi est déjà connue !

En Espagne, certains médias affirment que Lionel Messi souhaite absolument quitter Paris cet été. Analyse.

Selon les informations d’Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , de passage sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito , Lionel Messi serait décidé à quitter le Paris Saint-Germain cet été : « La possibilité est qu'il puisse finir par jouer pour Newell's, mais il veut quitter le PSG, il n'est pas à l'aise à Paris » . Que faut-il en penser ?

L’envie de Messi ne changera rien

S’il est tout à fait possible qu’en l’état actuel des choses, Lionel Messi envisage de quitter le PSG, le fait que cette envie se concrétise apparaît beaucoup moins certain. Il apparaît clair que Paris ne lâchera pas Messi cet été, alors que la Coupe du Monde au Qatar se profile. Quelles que soient les intentions de l’attaquant argentin, elles se heurteront à l’année de contrat qu’il lui reste au PSG. De plus, ce n’est pas la première fois que les stars s’adaptent difficilement au PSG la première année, que ce soit Ibrahimovic ou Neymar. Mais au final, elles ont fini par apprécier le club et s’y impliquer. Il peut tout à fait en aller de même avec Messi.