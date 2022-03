Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour Paul Pogba !

Publié le 24 mars 2022 à 23h30 par La rédaction

Sky Sports UK révèle aujourd’hui qu’ils ne sont plus que trois en course pour Pogba : Paris, la Juve et le Real. Analyse.

Ces dernières heures, le média Sky Sports UK a fait point sur l’avenir de Paul Pogba indiquant que le milieu de terrain français devait désormais décider entre trois clubs : le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et le Real Madrid.

Paris a l’avantage sur la Juve et le Real

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles confirment que le contexte est devenu extrêmement favorable au PSG, car la Juventus Turin n’aura pas les moyens de lutter financièrement avec Paris pour le contrat, alors que le Real devra d’abord régler le dossier Mbappe ainsi que certains gros dossiers de vente, avant d’être en mesure de s’aligner. De quoi laisser une véritable marge de manœuvre au PSG, sachant que Pogba est en fin de contrat, donc en situation de signer dès à présent son futur contrat.