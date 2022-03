Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est joué pour cette première vente de l’été !

Publié le 24 mars 2022 à 0h15 par A.C.

Leandro Paredes pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, avec la Juventus qui pourrait miser sur lui... mais beaucoup de choses pourraient se passer au cours des prochains mois !

Un vent de changement souffle au Paris Saint-Germain et personne n’est à l’abri ! Un grand nombre de joueurs pourraient être invités à se trouver un nouveau club et cela concerne tout particulièrement un secteur, avec le milieu de terrain. Sauf Marco Verratti, personne ne semble être intouchable à ce poste et Leonardo semble déjà travailler sur des grosses arrivées, comme avec Paul Pogba et Lucas Paqueta. L’un des candidats au départ est Leandro Paredes, qui n’a jamais véritablement su s’installer dans la durée au PSG et qui garderait une belle cote en Serie A, où il a notamment porté le maillot de l’AS Roma.

Paredes n'est pas une priorité pour la Juventus