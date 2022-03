Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’est pas à l’abri d’une énorme surprise pour Pogba !

Publié le 23 mars 2022 à 20h10 par A.C.

Toujours plus proche de la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid ainsi que de la Juventus... mais s’il restait finalement en Premier League ?

L’énième élimination en Ligue des Champions a laissé des traces au sein du Paris Saint-Germain. Ainsi, une véritable révolution interne couve et tout le monde semble pouvoir y passer, des plus hauts dirigeants aux joueurs. Pour ces derniers, nombreux devraient être invités à trouver un nouveau club et cela concerne notamment le milieu de terrain, avec Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Car Leonardo semble vouloir faire de la place pour un ou deux très gros coups, avec notamment un Paul Pogba en fin de contrat à Manchester United. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque le Français serait également suivi par son ancien club de la Juventus, ainsi que par le Real Madrid.

Deux clubs de Premier League ont présenté une offre