Mercato - Real Madrid : L'avenir d'un buteur conditionné par Erling Haaland ?

Publié le 25 mars 2022 à 7h00 par La rédaction

Après plusieurs années de prêts, Borja Mayoral pourrait être utilisé par le Real Madrid la saison prochaine. Toutefois, celui-ci pourrait n'être que le 3ème choix de Carlo Ancelotti.

Prêté à l’AS Rome la saison dernière, Borja Mayoral a été très convaincant. Cependant, s’il a inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives en 45 minutes, l’Espagnol a vu son temps de jeu être fortement réduit avec l’arrivée sur le banc de José Mourinho, et n’a prit part qu’à 11 rencontres lors de la première partie de l’exercice 2021-2022. Envoyé à Getafe pour continuer d’accumuler de l’expérience jusqu’à cet été, le joueur de 24 ans pourrait être intégré à l’effectif du Real Madrid dès son retour.

Borja Mayoral pourrait être utilisé par le Real Madrid