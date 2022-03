Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale envoie un énorme message à Leonardo !

Publié le 25 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Prêté avec option d’achat de 40M€ par le Sporting Lisbonne, Nuno Mendes n’a pas caché sa joie d’évoluer au PSG alors que le directeur sportif Leonardo travaillerait d’ores et déjà sur son transfert définitif.

Directeur sportif du PSG, bien que son avenir semble s’écrire en pointillés au sein du club culé à présent, Leonardo avait bouclé le prêt avec option d’achat de Nuno Mendes à l’issue d’un accord convenu avec le Sporting Lisbonne dans les dernières heures du mercato estival. Apportant entière satisfaction au staff technique de Mauricio Pochettino ainsi qu’au comité de direction du Paris Saint-Germain, le latéral gauche de 19 ans et international portugais n’a pas caché sa joie d’évoluer au PSG qui dispose d’une option d’achat de 40M€ pour poursuivre son expérience parisienne la saison prochaine et les suivantes.

« Je suis très heureux d’être ici ! »