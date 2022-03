Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Donnarumma lâche une terrible nouvelle !

Publié le 24 mars 2022 à 22h10 par A.C.

Arrivé l’été dernier au terme de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait déjà quitter le PSG.

Après un Euro couronné d’un titre et de la récompense de meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma a connu une saison mouvementée au Paris Saint-Germain. Sa concurrence avec Keylor Navas a effet l’une des polémiques récurrentes de ces derniers mois, avec Mauricio Pochettino qui n’a jamais vraiment tranché entre les deux. La situation se serait rapidement tendue et TMW a récemment annonce que c’est le Costaricien, plus vieux que son coéquipier Italien, qui devrait vraisemblablement laisser sa place au PSG. Pourtant, les derniers évènements pourraient tout changer...

Donnarumma voudrait quitter le PSG