Mercato - PSG : Le Qatar donne tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Agacé par la question des sponsors en équipe de France, Kylian Mbappé a néanmoins été rassuré sur ce point par le PSG qui semble disposé à faire toutes les concessions nécessaires pour le convaincre de prolonger son contrat.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Qatar met le paquet et toute le tout pour le tout afin de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé au PSG, qui prendra fin en juin prochain. En attendant, l’attaquant tricolore a surtout fait parler de lui ces dernières heures pour avoir refusé une réunion avec les sponsors de l’équipe de France, en plein rassemblement à Clairefontaine. Et la raison est simple : Mbappé refuse de mélanger son image avec certaines marques qu’il symbolisent selon lui la malbouffe ( KFC , Coca-Cola ) ou encore les sites de paris sportifs ( Betclic ), et ce désaccord marketing crée un malaise avec la FFF. Mais qu’en est-il avec le PSG ?

Le PSG est prêt à lui laisser le contrôle marketing

Comme l’a annoncé RMC Sport jeudi, le PSG devrait se montrer bien plus flexible que la FFF sur ce sujet, et pour cause : l’objectif majeur reste de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au Parc des Princes. Ainsi, le Qatar aurait fait savoir à l’international tricolore qu’il pourrait avoir une plus grande autonomie sur la gestion des sponsors en cas de prolongation au PSG. Reste à savoir si ce geste suffira…