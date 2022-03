Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sort un nouvel argument pour convaincre Mbappé !

Publié le 24 mars 2022 à 9h45 par D.M.

Désireux de contrôler ses droits à l'image, Kylian Mbappé a entamé des discussions avec le PSG pour évoquer cette problématique. Le club parisien, qui tente de le conserver, pourrait répondre à ses demandes en cas de prolongation.

Arrivé à Clairefontaine lundi, Kylian Mbappé a fait parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, l’attaquant du PSG aurait refusé de participer aux opérations marketing de l’équipe de France. Consulté par l’ AFP , son entourage explique qu’il a souhaité contester la convention relative à la cession du droit collectif à l'image. Mbappé voudrait contrôler son image de marque et refuserait d’être associé à certaines marques. Afin d’évoquer cette question sensible, le joueur aurait également entamé des discussions avec le PSG.

Le PSG pourrait aller dans la direction de Mbappé avec les sponsors