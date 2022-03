Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une improbable solution trouvée pour Hazard ?

Publié le 24 mars 2022 à 9h30 par A.C.

Très décevant depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard ne devrait pas poursuivre l’aventure en Espagne.

Ça devait être le summum de sa carrière, après avoir connu le succès avec le LOSC en France ainsi que Chelsea en Angleterre. Pourtant, l’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid n’est qu’une suite de déconvenues. Handicapé par plusieurs blessures, pointé du doigt pour son hygiène de vie... le Belge n’a jamais véritablement semblé pouvoir s’imposer dans l’un des plus grands clubs du monde. On ne l’a d’ailleurs plus vu depuis le 19 février dernier et cinq petites minutes jouées face à Alaves en Liga, ce qui laisse penser à un départ plus que probable en fin de saison, sachant que Kylian Mbappé pourrait débarquer.

Hazard poussé vers un retour à Chelsea ?