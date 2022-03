Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fixe une énorme condition pour sa prolongation !

Publié le 23 mars 2022 à 21h45 par B.C. mis à jour le 23 mars 2022 à 21h59

Actuellement avec les Bleus, Kylian Mbappé s’est fait remarquer en refusant de se prêter aux opérations marketing liées aux sponsors de la FFF. L’attaquant du PSG veut contrôler l’utilisation de son image, et cela devrait avoir son importance pour son prochain contrat.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est au centre de l’attention depuis plusieurs mois alors que le PSG fait le forcing pour sa prolongation. Cependant, le club de la capitale part de loin, puisque l’attaquant de 23 ans possède déjà un accord moral avec le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com. Alors que le PSG est en crise après ses derniers résultats insuffisants, la trêve internationale est la bienvenue et devait permettre notamment à Kylian Mbappé de se mettre en retrait, mais il n’en est rien. Ce mardi, l’international français a refusé de se prêter aux opérations marketing organisées par la FFF avec ses sponsors, voulant contrôler l’utilisation de son image et remettant ainsi en cause la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque joueur signe avant sa première sélection. Une question qui devrait également se poser pour le club dans lequel évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine.

Mbappé veut maîtriser l’intégralité de ses droits, le PSG prêt à accepter