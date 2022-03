Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est fixée pour l’arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 23 mars 2022 à 17h30 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé se dirige un peu plus chaque jour vers le Real Madrid malgré le forcing du PSG pour sa prolongation. D’ailleurs, une date se précise pour la finalisation de ce dossier.

Depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui. L’international français fait preuve d’une efficacité redoutable sur le terrain et alimente les rumeurs dans la rubrique mercato. Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé prend désormais le chemin du Real Madrid. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG veut encore croire en ses chances et poursuit les discussions avec sa star, mais cette dernière possède déjà un accord moral avec Florentino Pérez, déterminé à s’attacher ses services. Bien que Kylian Mbappé n’ait rien signé pour l’heure, son arrivée chez les Merengue semble inéluctable, et une date se précise pour la finalisation de ce dossier colossal.

Le feuilleton Mbappé bouclé en mai ?