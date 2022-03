Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino passe à l'action pour son départ !

Publié le 23 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Régulièrement annoncé sur le départ du PSG, Mauricio Pochettino, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, devrait prochainement rencontrer la direction de Manchester United alors que son entourage a déjà été sondé par les Red Devils.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, dès le mois de novembre, l'avenir de Mauricio Pochettino n'était plus un sujet tabou au sein du PSG. Et les récents évènements n'ont fait que confirmer la tendance, à savoir que l'Argentin ne sera plus sur le banc parisien la saison prochaine. Et pour cause, l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid a clairement scellé de façon quasi-définitive l'avenir de Mauricio Pochettino. Ces derniers jours, le natif de Murphy affichait d'ailleurs ses doutes pour son avenir. « C'était un coup dur. Ca prendra du temps pour retrouver un sommeil et comportement normal. Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire », confiait Pochettino en conférence de presse avant d'afficher sa volonté de rester au PSG : « Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés . » Malgré tout, la tendance reste à un départ et le nom de l'Argentin circule toujours avec insistance du côté de Manchester United.

Après Ten Hag, Manchester United va rencontrer Pochettino