Mercato - Real Madrid : Grosse menace dans ce dossier à 180M€ !

Publié le 23 mars 2022 à 16h10 par La rédaction

Alors que le Real Madrid ciblerait Declan Rice, ce serait finalement Manchester United qui serait favori pour attirer le milieu de terrain anglais.

Si le Real Madrid a tout remporté avec Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro, ce trio commence à être vieillissant, et les Merengue cherchent actuellement leurs remplaçants. Alors que Federico Valverde et Eduardo Camavinga semblent être le futur de l’entrejeu madrilène, Declan Rice serait l’une des cibles de Florentino Pérez. Cependant, Los Blancos ne seraient pas favoris sur ce dossier, et auraient été doublés par un géant anglais.

Manchester United s’intéresse à Declan Rice