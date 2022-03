Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme appel du pied pour cet été !

Publié le 23 mars 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba affiche une position très claire pour son avenir et souhaite rester au sein du club phocéen la saison prochaine. Le message est passé pour Pablo Longoria, mais pas sûr que le président marseillais ait les moyens de le conserver…

Ces derniers mois, en raison de sa situation financière assez instable, l’OM a multiplié les opérations sous forme de prêt, une manière pour le président Pablo Longoria de pouvoir offrir à Jorge Sampaoli un effectif compétitif tout en restant dans les clous sur le plan économique. Bon nombre de ces recrues font d’ailleurs l’objet d’une option ou d’une obligation d’achat dans le cadre de leur prêt (Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez…), mais ce n’est pas le cas de William Saliba (20 ans). Le défenseur central de l’OM, qui découvre cette semaine l’équipe de France pour sa première convocation, reste sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Arsenal, et son transfert définitif semble clairement hors de portée sur le plan financier pour Longoria. Pourtant, Saliba affiche une position assez claire quand il s’agit d’évoquer son avenir l’été prochain…

« Continuer ici, ce ne serait pas une mauvaise idée »