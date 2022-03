Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste en attaque !

Publié le 23 mars 2022 à 15h10 par La rédaction

Toujours à l'affût pour dénicher de nouveaux talents, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur le prometteur attaquant du RB Salzbourg, à savoir Junior Adamu (20 ans).

L'été prochain, l'OM ne sait pas encore s'il sera en mesure de se renforcer compte tenu de la menace d'interdiction à cause du litige avec Watford dans le dossier Gueye. Malgré tout, cela n'empêche pas Pablo Longoria de se placer sur différentes pistes an vue du prochain mercato et même d'anticiper une éventuelle sanction, comme en témoigne le recrutement de Samuel Gigot cet hiver qui débarquera à l'issue de la saison. En attendant, l'OM continue de prospecter sur le marché.

L'OM dans le coup pour Junior Adamu ?