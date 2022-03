Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino peut faire basculer le feuilleton Pogba !

Publié le 23 mars 2022 à 20h30 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba intéresse un grand nombre de clubs dont le PSG et pourrait être l’un des très gros dossiers du mercato estival. Sa route pourrait d’ailleurs croiser celle de Mauricio Pochettino...

Voilà des années déjà que Mino Raiola donné le top départ d’une des plus grandes opérations de l’été. Dès décembre 2020, l’agent de Paul Pogba a annoncé la fin de l’histoire entre Paul Pogba et Manchester United, alors qu’il restait un an et demi de contrat à son protégé. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United » a déclaré le célèbre agent italo-néerlandais, dans un entretien accordé à Tuttosport . « Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato ». D’autres sorties fracassantes ont suivi au fil des mois, avec Raiola qui a tantôt dragué la Juventus, puis le Paris Saint-Germain et d’autres clubs européens. Désormais, Pogba se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec Manchester United et le scénario annoncé par son agent n’a jamais semblé aussi proche de se réaliser...

Pogba n’écarte rien, même une prolongation à Manchester United

Du côté de Paul Pogba, on ne semble pas encore vouloir dévoiler ses cartes. Dans un entretien accordé à Tout le Sport ce mercredi, le milieu de terrain français a en effet entretenu le flou au sujet de son avenir. « La vérité, c’est que je suis à Manchester, je finis ma saison » a expliqué Pogba. « Après, le temps nous le dira, mais ça ne veut pas dire que je vais partir aussi ». En Angleterre on explique que toutes les options semblent envisageables pour l’international tricolore... même une prolongation in extremis avec Manchester United ! C’est le cas de Sky Sports UK , qui toujours ce mercredi nous assure que Pogba n’aurait pas encore pris de décision définitive pour son avenir et il n’aurait surtout pas fermé la porte à son club, même si la dernière véritable offre de prolongation remonte à l’été dernier.

Le prochain entraineur de Manchester United fera la différence