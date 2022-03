Foot - PSG

PSG - Polémique : Le clan Mbappé sort du silence et lâche ses vérités !

Publié le 23 mars 2022 à 19h45 par B.C.

Alors que l’absence de Kylian Mbappé à une opération avec les partenaires de l'équipe de France ce mardi fait beaucoup parler ces dernières heures, les représentants de l’attaquant du PSG ont tenu à s’expliquer dans un communiqué adressé à l’AFP.

Depuis ce mardi, Kylian Mbappé est impliqué dans une affaire pour le moins surprenante. Joueur de l’équipe de France depuis 2017, l’attaquant de 23 ans a refusé de participer mardi aux opérations marketing liées aux sponsors des Bleus (Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Coca-Cola, Konami). « Je lui ai dit de descendre pour participer aux opérations avec les partenaires. À un moment, il était prêt à le faire, puis il a dit : ''Non, je ne descends pas''. Qu'est-ce que vous voulez faire ? », a précisé ce mercredi à L’Équipe Noël Le Graët, président de la FFF, avant d’ajouter : « Il y aura une lettre des avocats qui va lui être adressée et à son avocate. On va voir point par point ce qui pose problème. (…) Je n'en fais pas une affaire d'État. Tout ce qui est sanctions, ça m'embête toujours. Je n'aime pas ce mot-là. Mais il y aura une conversation. Et il y aura une autre opération avec les sponsors, à la rentrée, avant d'aller à la Coupe du monde. Je vous assure qu'à ce moment-là, tout sera réglé. Il n'y a pas de bras de fer. Les petits soucis, ça fait partie de la vie. Kylian sera sur la pelouse à Marseille et j'espère qu'il va être bon. » Silencieux jusqu’à maintenant, le clan Mbappé a tenu à donner sa version.

Le clan Mbappé nie une possible « rébellion » et veut « faire bouger les lignes »