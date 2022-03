Foot - PSG

PSG - Polémique : Le Graët met les choses au clair sur les tensions avec Mbappé !

Publié le 23 mars 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Ce mardi matin, Kylian Mbappé a refusé de participer aux séances de shootings avec les partenaires de l'équipe de France. Interrogé ce mercredi sur cet épisode, Noël Le Graët y est allé de sa mise au point.

Sans surprise, Kylian Mbappé a été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus . Alors que l'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire ce vendredi, puis l'Afrique du Sud mardi, le sélectionneur tricolore n'a pas souhaité se passer des services du numéro 7 du PSG. Et si, sur le terrain, la FFF n'a rien à reprocher à Kylian Mbappé, c'est loin d'être le cas concernant l'extrasportif. En effet, le crack de 23 ans n'a pas d'honoré ses obligations avec les partenaires de l'équipe de France ce mardi matin. Alors qu'une séance de shootings était organisée, Kylian Mbappé a refusé d'y prendre part. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Noël Le Graët. Après avoir raconté sa version des faits, le président de la FFF a annoncé qu'il allait faire en sorte de rencontrer le numéro 10 de l'équipe de France pour régler cette situation au plus vite.

«Tout ce qui est sanctions, ça m'embête toujours, il n'y a pas de bras de fer»