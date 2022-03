Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue inevitable pour l’avenir d’Eden Hazard ?

Publié le 23 mars 2022 à 17h10 par La rédaction

Alors que le Real Madrid cherche activement une solution pour Eden Hazard, une issue apparaît inexorable pour le milieu international belge. Explication.

Ces dernières heures, le média Goal a confirmé que le Real Madrid planchait activement pour un départ d’Eden Hazard en fin de saison, privilégiant l’option d’un transfert, mais restant ouvert à un prêt afin d’économiser une grande part de son salaire, estimé à 14M€ net par an.

Vers un prêt en Premier League

A l’analyse, la situation d’Eden Hazard apparaît très claire et son issue également. Compte tenu de son coût et de son niveau sportif actuel, Eden Hazard n’aura pas d’autres options que celle d’un prêt, et comme le Real Madrid souhaite absolument trouver une solution pour l’ailier international belge, il l’acceptera, avec une éventuelle prise en charge d’une partie du salaire. L’option la plus probable apparaît celle d’un retour dans un club de Premier League, où le joueur a laissé un grand souvenir et où il sera aisé de trouver un club ambitieux disposé à assumer son salaire pour le relancer.