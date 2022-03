Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Gareth Bale répond sèchement à la presse espagnole !

Publié le 25 mars 2022 à 10h00 par A.M.

Critiqué et même insulté par la presse espagnole, Gareth Bale n'a pas manqué de répondre aux médias ibériques après son doublé avec le Pays de Galles.

Depuis de nombreux mois, Gareth Bale crispe le Real Madrid. Et pour cause, l'ancien joueur de Tottenham enchaîne les blessures et les prestations quelconques, au point de porter tout son intérêt vers sa sélection. Blessé avec le club merengue, Gareth Bale a d'ailleurs rejoint sa sélection qui espère se qualifier pour la Coupe du monde. Une situation qui n'étonne plus la presse espagnole. « Ça ne fait plus mal », titrait de façon ironique MARCA alors qu'un journaliste a même qualifié le joueur de parasite. Et pour Gareth Bale, ce n'est plus possible.

«C'est dégoûtant et ils devraient aussi avoir honte d'eux-mêmes»