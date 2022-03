Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable sortie de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 21h00 par A.C.

Fragilisé au Real Madrid, Gareth Bale ne semble pas vraiment se soucier de son avenir, alors que son contrat se termine en juin prochain.

Rarement un joueur a été autant critiqué par ses propres supporters. Vainqueur de notamment quatre Ligues des Champions, Gareth Bale n’a jamais été vraiment chez lui au Real Madrid et cela se confirme cette saison. Le Gallois ne joue que très peu sous Carlo Ancelotti, qui a tout de même assuré compter sur lui lors d’une récente conférence de presse. « Oui, il est évident que les joueurs de ce niveau veulent être plus en vue » a expliqué le coach du Real Madrid. « S'ils ne l'ont pas été, c'est parce que j'en ai choisi d'autres sur une base professionnelle. Mais ils n'ont jamais manqué une séance d'entraînement ». Il faut dire que le contrat de Bale se termine dans seulement quelques mois et vu la situation, une prolongation semble plus compromise que jamais.

« Penser à l’avenir génère souvent des doutes et c’est peut-être pour cela que je ne l’ai pas fait »