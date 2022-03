Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard, Bale... La surprenante sortie d'Ancelotti !

Publié le 20 mars 2022 à 1h30 par P.L.

Depuis quelques temps, les situations d'Eden Hazard et de Gareth Bale se dégradent au Real Madrid. Cependant, Carlo Ancelotti semble toujours aussi satisfait de l'investissement de ses deux joueurs malgré leur faible temps de jeu.

Depuis quelques temps, rien ne va plus pour Eden Hazard et Gareth Bale au Real Madrid. L’un peine encore à s’imposer dans l’effectif de Carlo Ancelotti. L’autre est toujours régulièrement sujet aux blessures et n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur italien. De ce fait, les deux joueurs sont souvent été liés à un départ cet été, surtout le Gallois qui est en fin de contrat en juin prochain. Mais en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est montré plutôt satisfait par ses deux joueurs grâce à leur investissement à l’entraînement.

Ancelotti toujours aussi satisfait de l’investissement de Bale et Hazard