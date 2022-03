Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si c’était vraiment possible pour De Ligt ?

Publié le 20 mars 2022 à 1h00 par A.C.

Après l’échec de 2019, le FC Barcelone pourrait repasser à l’attaque pour Matthijs de Ligt, qui évolue actuellement à la Juventus.

En Catalogne on parle beaucoup d’un nouvel attaquant pour le FC Barcelone. Le véritable chantier de l’été devrait toutefois être la défense ! Gerard Pique s’approche inexorablement de sa retraite, Ronald Araujo n’a toujours pas prolongé et des joueurs comme Samuel Umtiti et Clément Lenglet devraient vraisemblablement être poussés au départ. Ainsi, Joan Laporta aurait décidé de se tourner vers l’une des stars de l’écurie de Mino Raiola, puisqu’il souhaiterait rattraper l’échec de son prédécesseur en 2019 en allant chercher Matthijs de Ligt à la Juventus.

La Juventus sérieusement tentée par une vente de Matthijs de Ligt