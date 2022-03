Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne va pas réussir un deuxième coup à la Donnarumma !

Publié le 20 mars 2022 à 0h45 par A.C.

A la recherche de renforts, Leonardo a longtemps tenté d’attirer Franck Kessié au PSG, mais le milieu en fin de contrat avec l’AC Milan aurait vraisemblablement décidé de rejoindre le FC Barcelone.

C’est un dossier qui a fait énormément de bruit, surtout en Italie. Considéré comme l’un des plus grands talents de la nouvelle génération transalpine, Gianluigi Donnarumma a décidé de snober l’AC Milan ainsi que la Juventus, pour tenter l’aventure à l’étranger, du côté du Paris Saint-Germain. Une décision pas vraiment partagée par tout le monde à Milan, où on le voyait rester toute sa carrière au club à l’image d’un Paolo Maldini. Le gardien de 23 ans n’a d’ailleurs pas fait le choix de la facilité, puisque cette saison au PSG il a dû composer avec l’énorme concurrence de Keylor Navas, puisque Mauricio Pochettino n’a jamais souhaité trancher entre les deux.

Kessié est passé sous le nez de Leonardo et du PSG