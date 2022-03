Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Roberto Martinez vend la mèche pour Eden Hazard !

Publié le 18 mars 2022 à 18h30 par A.M.

Bien que son contrat au Real Madrid s'achève en juin 2024, un départ d'Eden Hazard à l'issue de la saison n'est absolument pas à exclure. Roberto Martinez annonce d'ailleurs des changements à venir l'été prochain pour le joueur formé au LOSC.

Après un passage remarqué en Premier League avec Chelsea, Eden Hazard s'engage avec le Real Madrid où il était la grande priorité de Zinedine Zidane. Pour plus de 115M€, l'international belge endosse la tunique merengue , mais pour le moment, le bilan est plus que décevant. Le joueur formé au LOSC n'a jamais retrouvé son meilleur niveau, au point que Carlo Ancelotti le considère simplement comme un joueur de second rôle. Titularisé à sept reprise en Liga et seulement une fois en Ligue des champions pour un total de 22 apparitions toutes compétitions confondues, Eden Hazard est relégué derrière Vinicius Junior, Rodrygo et Marco Asensio dans la hiérarchie des ailiers du Real Madrid. Par conséquent, et bien que son contrat court jusqu'en juin 2024, l'international belge pourrait bien quitter le club merengue à l'issue de la saison. Roberto Martinez lâche d'ailleurs un gros indice sur l'avenir d'Eden Hazard.

Martinez annonce «des changements» pour Hazard