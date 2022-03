Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Une star du vestiaire charge Ancelotti après Barcelone !

Publié le 21 mars 2022 à 22h00 par D.M.

Balayé par le FC Barcelone ce dimanche avec son équipe, Thibaut Courtois n'a pas mâché ses mots après la rencontre et n'a pas hésité à critiquer certains choix tactiques de son entraîneur.

Le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque. Battu lourdement par le FC Barcelone (0-4), le club merengue a déçu devant son public. Les joueurs ont été surclassés et les changements opérés par Carlo Ancelotti à la mi-temps n‘ont pas porté leurs fruits. Le technicien avait décidé de sortir Toni Kroos et Dani Carvajal, mais aussi d’aligner une défense à trois. Un choix loin d’être payant puisque Ferran Torres trompait Thibaut Courtois quelques secondes après la reprise.

« L’entraîneur a voulu changer un truc mais après 10 secondes, Ferran est devant moi »