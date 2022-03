Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé, Benzema... Le Real Madrid rêve plus grand !

Publié le 26 mars 2022 à 15h45 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland fait l’objet d’une énorme bataille entre le PSG, le Real Madrid et Manchester City.

Il n’a que 21 ans, mais est déjà l’un des joueurs les plus convoités de la planète football. Le phénomène Erling Haaland impressionne et devrait bel et bien animer le prochain mercato estival, puisqu’une clause de départ pourrait lui permettre de quitter le Borussia Dortmund. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG est sur le coup pour remplacer un Kylian Mbappé toujours plus proche d’un départ, mais il devra compter sur l’énorme concurrence de Manchester City et surtout du Real Madrid. En Espagne on assure que Florentino Pérez rêve de pouvoir recruter Mbappé et Haaland le même été.

Le Real Madrid veut sa HBM !