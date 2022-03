Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Haaland a tranché pour son prochain club !

Publié le 25 mars 2022 à 18h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Manchester City ou encore le FC Barcelone, Erling Haaland voudrait absolument rejoindre le Real Madrid cet été. Reste à savoir si la formation espagnole aura les moyens de s'attacher ses services.

Les tractations ont débuté pour Erling Haaland. A seulement 21 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund fait l’objet de nombreuses discussions en coulisses. Son agent, Mino Raiola, s’active pour lui trouver une nouvelle équipe. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien voudrait profiter du prochain mercato estival pour découvrir un nouveau pays. Le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Manchester City a également coché son nom et aurait transmis une première offre, refusée par Haaland.

Haaland attend un signe du Real Madrid